Обновление Windows 11 сломало функцию удаленного доступа

Microsoft официально признала сбой функции удаленного доступа у Windows 11, возникающий после установки январского обновления KB5074109.

Обновление приводит к тому, что пользователи не могут подключиться к облачным рабочим столам Windows 365 или Azure Virtual Desktop. Система выдает ошибку «Запрос учетных данных не выполнен», после чего соединение обрывается, пишет издание IThome.com.

Проблема затрагивает пользовательские Windows 11 24H2 и 25H2, а также Windows Server 2019, 2022 и 2025. Microsoft уточнила, что в настоящее время над ее решением работают команды Azure Virtual Desktop и Центра обновления Windows.

Пока вместо сломанного встроенного приложения можно загрузить и использовать традиционный «Клиент удаленного рабочего стола Windows». Данный инструмент должен обеспечить стабильное подключение.