НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Обновление Windows 11 сломало функцию удаленного доступа

Источник:
IThome.com
271 0
Windows 11
Фото: © Sibnet.ru

Microsoft официально признала сбой функции удаленного доступа у Windows 11, возникающий после установки январского обновления KB5074109.

Обновление приводит к тому, что пользователи не могут подключиться к облачным рабочим столам Windows 365 или Azure Virtual Desktop. Система выдает ошибку «Запрос учетных данных не выполнен», после чего соединение обрывается, пишет издание IThome.com.

Проблема затрагивает пользовательские Windows 11 24H2 и 25H2, а также Windows Server 2019, 2022 и 2025. Microsoft уточнила, что в настоящее время над ее решением работают команды Azure Virtual Desktop и Центра обновления Windows.

Пока вместо сломанного встроенного приложения можно загрузить и использовать традиционный «Клиент удаленного рабочего стола Windows». Данный инструмент должен обеспечить стабильное подключение.

Еще по теме
Совфед разрешил подтверждение возраста через Max
Firefox получит кнопку «убить ИИ»
ЖКХ переведут на мессенджер Max
Мессенджер Max запустил «Семейную защиту»
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
14327
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
12610
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
30723
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
49523
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
135914
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
134672
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
168910
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
156715
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2763924
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
182686
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Китай представил проект космического авианосца
Адам Кадыров пообещал выкрасть Зеленского
Танец Снегурочек в мини вызвал скандал в Нижнем Тагиле
Организованную структуру нашли на объекте 3I/ATLAS
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые котики в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

карат11

Выжить на эти копейки нереально. Если учесть реальное повышение цен на всё, и на жкх в особенности.

qseft

"Оптимизировали" это как понять?Убрали что-ли роддома по малым городам?Я эту феню нынешних властей порой...

qseft

Мне нравятся ихние пафосы-"Отрицательный рост,подтоплено,хлопок", теперь вот "управляемое сжатие"(вместо...

колобок11

Не верьте ни кому! Наша экономика вперди планеты всей!