«Сибирь» уступила действующему чемпиону в овертайме

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду потерпела поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме. Сибиряки уступили действующему чемпиону со счетом 2:3.

Железнодорожники дважды вели по ходу встречи после двух шайб в исполнении Мартина Герната. Однако сибиряки оба раза восстанавливали равновесие усилиями Тейлора Бека и Максима Сушко, причем вторую шайбу забросили через 15 секунд после гола «Локомотива».

В овертайме гости организовали опаснейшую контратаку, в ходе которой точным оказался нападающий-ветеран Александр Радулов, поразивший мощным броском ворота Михаила Бердина.

«Локомотив» набрал 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сибири» теперь 39 очков, новосибирская команда идет девятой на Востоке.