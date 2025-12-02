Сотни грузовиков скопились на трассе «Байкал»

Более 350 грузовиков скопилось на 19-километровом участке федеральной трассы «Байкал» в Иркутской области из-за снегопада и гололеда, сообщила пресс-служба МЧС России.

Затор возник с 149-го по 168-й километры автомобильной дороги Р-258 «Байкал» на территории Слюдянского района в сторону Бурятии. Фуры не могут подняться в гору.

По данным ведомства, для помощи водителям развернуто три подвижных пункта обогрева и питания. Приведен в готовность пункт временного размещения в Байкальске вместимостью 549 человек.

В понедельник, 1 декабря, на трассе «Байкал» пробка растянулась на 85 километров. Затор был с 100 до 184 километра.

Интенсивность движения грузового транспорта на этой трассе выросла в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом, что повышает риски возникновения серьёзных заторов даже при единичном ДТП, отметил губернатор Иркутской области Сергей Кобзев.