Гибрид самолета и дирижабля создадут в России

Ученые и инженеры МИФИ создадут гибрид самолета и дирижабля, эта тяжелая стратосферная платформа позволит развернуть сети 6G и мониторить ситуацию на земле, сообщила пресс-служба вуза.

МИФИ выиграл грант на создание «тяжелой стратосферной платформы с автономностью до 1000 часов и интеграцией в распределенную многоуровневую неназемную сеть». По сути, это гибрид дирижабля и самолета, обладающий преимуществами обоих типов летательных аппаратов.

Дирижабли дают большую грузоподъемность и длительное пребывание в воздухе, но дороги в эксплуатации и чувствительны к ветру, между тем, как самолеты эффективны аэродинамически и устойчивы к ветру, но ограничены по времени полёта из-за невозможности в полной мере использовать энергию солнца в наших широтах.

Платформа может стать элементом телеком-инфраструктуры, позволяющим создать фундамент для перехода к раcпределенным сетям 6G. Также она может обеспечивать мониторинг земной поверхности.

В рамках гранта планируется выпуск двух полноразмерных летных образцов и в перспективе создание линейки высотных атмосферных платформ — от легкой к тяжелой. Платформа легкого класса будет представлять собой самолет с высоким аэродинамическим качеством и автономностью до пяти суток.

Платформа среднего класса — это «летающее крыло» с эффективной дизельной системой и автономностью до двух недель. Платформа тяжёлого класса предназначена для развертывания в стратосфере, имеет нулевую плавучесть и криогенную силовую установку, что делает его принципиально новым решением на рынке беспилотных летательных средств.

Легкая платформа, более простая по устройству, будет готова к апробации уже к 2026 году. К 2027 году планируем завершить несколько пилотных проектов и приступить к коммерческой эксплуатации. В частности, запланированы серия пилотных запусков в республике Саха-Якутии и проект по обеспечению связи для беспилотных грузовиков.