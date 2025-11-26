НАВЕРХ

Олимпийский огонь для Игр-2026 зажгут в Греции

Олимпийский огонь
Фото: © пресс-служба президента РФ

Официальная церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2026 в Италии пройдет 26 ноября в Археологическом музее в Древней Олимпии, сообщил Национальный олимпийский комитет Греции.

На церемонии зажжения олимпийского огня будут присутствовать президент Греции Константинос Тасулас, президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, президент организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Джованни Малаго.

Мероприятия будет закрыто для публики, так как музей имеет ограниченную вместимость. Решение перенести церемонию в закрытое помещение приняли из-за неблагоприятных погодных условий.

Сразу после церемонии будет дан старт девятидневной эстафете олимпийского огня по Греции, которая будет проходить до 4 декабря. Ее маршрут охватит 2,2 тысячи километров, факелоносцами станут порядка 450 человек.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут участвовать в них в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.

