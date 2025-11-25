СГК призвала новосибирцев не пугаться зеленой воды из крана

Специалисты Сибирской генерирующей компании 25 ноября начинают последний этап проверки теплосетей на плотность в Новосибирске. Жителей просят не пугаться, если из крана польется зеленая вода.

Тестировать трубы по зоне ТЭЦ-3 на наличие дефектов будут с помощью органического красителя — уранина. Он представляет собой хорошо растворимую натриевую соль флуоресцеина и окрашивает теплоноситель в светло-зеленый цвет.

«Если во время испытаний из крана вдруг потекла зеленая вода, значит, из-за скрытого повреждения в сетях произошло смешение окрашенной сетевой воды (отопления) и водопроводной (горячая вода). Для жителей это безопасно, но такая ситуация означает, что нужен ремонт», — сообщила пресс-служба СГК.

Жителей, обнаруживших в кране зеленую воду, просят обратиться в управляющую компанию или в кол-центр СГК. Испытания продлятся с 25 ноября по 9 декабря.