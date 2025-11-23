«Сибирь» одержала волевую победу в основное время

Хоккейный клуб «Сибирь» одержал вторую подряд победу после рекордной серии поражений из 13 матчей. Новосибирцы в гостях обыграли команду «Сочи» со счетом 1:2, при этом сделали это в основное время.

Хозяева открыли счет на седьмой минуте после броска Павла Дедунова. Однако во втором периоде новосибирцы сначала отыгрались усилиями Тимура Ахиярова, а затем вышли вперед — отличился Иван Чехович.

«Снежинки» смогли удержать преимущество в третьем периоде. Победа в основное время стала для новосибирского клуба второй с начала чемпионата, все остальные были одержаны в сериях буллитов.

«После первого периода внесли корректировки, во втором периоде вроде неплохо действовали. В третьем — не до красивой игры. Можно сказать, что практически отдали инициативу, но удерживали счет», — отметил наставник «Сибири» Ярослав Люзенков.

После второй победы подряд «Сибирь» продолжает занимать последнюю строчку Восточной конференции КХЛ, у команды 21 очко. От зоны плей-офф новосибирцев отделяет шесть очков.