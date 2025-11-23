НАВЕРХ

«Сибирь» одержала волевую победу в основное время

Источник:
Sibnet.ru
208 0
ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» одержал вторую подряд победу после рекордной серии поражений из 13 матчей. Новосибирцы в гостях обыграли команду «Сочи» со счетом 1:2, при этом сделали это в основное время.

Хозяева открыли счет на седьмой минуте после броска Павла Дедунова. Однако во втором периоде новосибирцы сначала отыгрались усилиями Тимура Ахиярова, а затем вышли вперед — отличился Иван Чехович.

«Снежинки» смогли удержать преимущество в третьем периоде. Победа в основное время стала для новосибирского клуба второй с начала чемпионата, все остальные были одержаны в сериях буллитов.

«После первого периода внесли корректировки, во втором периоде вроде неплохо действовали. В третьем — не до красивой игры. Можно сказать, что практически отдали инициативу, но удерживали счет», — отметил наставник «Сибири» Ярослав Люзенков.

После второй победы подряд «Сибирь» продолжает занимать последнюю строчку Восточной конференции КХЛ, у команды 21 очко. От зоны плей-офф новосибирцев отделяет шесть очков.

Еще по теме
«Сибирь» прервала рекордную серию поражений
ХК «Сибирь» нашел нового ассистента главного тренера
Очередной тренер покинул «Сибирь» после 13 поражений
«Сибирь» установила новый антирекорд по поражениям
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
42
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
37
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
30
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
27
Госдума одобрила введение нового налога на электронику
26
Россия и США тайно взялись за разработку плана по Украине