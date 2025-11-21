Ипотечный рынок в России достиг дна

Объем выдачи рыночной ипотеки в России достиг рекордно низких значений за всю историю наблюдений, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Правительство, чтобы не потерять темпы строительства, усилило меры по поддержке ипотеки с господдержкой <…>, этими элементами поддерживаем ту или иную отрасль либо те или иные регионы», — сказал Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам вице-премьера, объем помощи в 2025 году стал беспрецедентным. Данные меры нацелены на сохранение темпов жилищного строительства и поддержки регионов. Несмотря на это, он назвал «тревожным» текущее состояние рынка ипотечного кредитования.

Из прогнозов аналитической и консалтинговой компании Frank RG следует, что в текущем году общий объем выданных ипотечных кредитов составит 4,1 триллиона рублей, это на 15% меньше показателей 2024 года.

По оценкам экспертов, стабильный рост выдачи ипотечных кредитов начнется в 2026 году на фоне снижения ключевой ставки до 13–15%. В случае реализации базового сценария ЦБ это произойдет в середине будущего года.