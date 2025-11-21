НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Ипотечный рынок в России достиг дна

Источник:
Sibnet.ru
402 2
Ипотека
Фото: © Sibnet.ru

Объем выдачи рыночной ипотеки в России достиг рекордно низких значений за всю историю наблюдений, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Правительство, чтобы не потерять темпы строительства, усилило меры по поддержке ипотеки с господдержкой <…>, этими элементами поддерживаем ту или иную отрасль либо те или иные регионы», — сказал Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам вице-премьера, объем помощи в 2025 году стал беспрецедентным. Данные меры нацелены на сохранение темпов жилищного строительства и поддержки регионов. Несмотря на это, он назвал «тревожным» текущее состояние рынка ипотечного кредитования.

Из прогнозов аналитической и консалтинговой компании Frank RG следует, что в текущем году общий объем выданных ипотечных кредитов составит 4,1 триллиона рублей, это на 15% меньше показателей 2024 года.

По оценкам экспертов, стабильный рост выдачи ипотечных кредитов начнется в 2026 году на фоне снижения ключевой ставки до 13–15%. В случае реализации базового сценария ЦБ это произойдет в середине будущего года.

Еще по теме
Штаб по защите покупателей жилья создали в России
Россиянам запретят две льготные ипотеки на семью
Набиуллина заявила об активизации рынка жилья
Брошенное жилье в новых регионах России перейдет государству
смотреть все
Экономика #Квадраты #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Путин подписал закон об увольнении мигрантов
Как выглядела первая Windows
Названы самые выгодные смартфоны ноября
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

так же как на развитие ржавого автоваза, развитие дорог с ямами... очередные поборы в карман. а кто...

Qprovessional

если матом нельзя, то мне нечего сказать

Danilon

Спойлер: никакой отечественной электроники не появится. Но заплатят все.

Nik3316

плавно подводят к повышению пенсионного возраста до 120лет))))))))))))