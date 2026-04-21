Анонсировано увеличение максимальной суммы льготной ипотеки

Предельную сумму кредита по программе «Дальневосточной и арктической ипотеки» увеличат на 20%, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

На сегодня максимальная сумма кредита по «Дальневосточной и арктической ипотеке» составляет 6 миллионов рублей при приобретении или строительстве жилья общей площадью до 60 квадратных метров и до 9 миллионов рублей, если площадь жилья превышает этот показатель.

«Дальневосточная и арктическая ипотека» позволяет оформить льготный кредит по ставке до 2% годовых на покупку или строительство жилья в ДФО и Арктической зоне. Программа действует до 2030 года.

При этом теперь дальневосточную и арктическую ипотеку можно использовать для покупки жилья не только на первичном, но и на вторичном рынке. Нововведение касается городов с минимальными объемами новостроек.