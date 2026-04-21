НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Анонсировано увеличение максимальной суммы льготной ипотеки

Источник:
ТАСС
103 0
Стройка
Фото: © Sibnet.ru

Предельную сумму кредита по программе «Дальневосточной и арктической ипотеки» увеличат на 20%, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

На сегодня максимальная сумма кредита по «Дальневосточной и арктической ипотеке» составляет 6 миллионов рублей при приобретении или строительстве жилья общей площадью до 60 квадратных метров и до 9 миллионов рублей, если площадь жилья превышает этот показатель.

«Дальневосточная и арктическая ипотека» позволяет оформить льготный кредит по ставке до 2% годовых на покупку или строительство жилья в ДФО и Арктической зоне. Программа действует до 2030 года.

При этом теперь дальневосточную и арктическую ипотеку можно использовать для покупки жилья не только на первичном, но и на вторичном рынке. Нововведение касается городов с минимальными объемами новостроек.

Еще по теме
Почему в СССР человеку полагалось восемь «квадратов»
Аномальные кавадраты: как изменятся цены на жилье
Средства с депозитов стали направлять на ипотеку
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Мессенджер XChat от Илона Маска станет доступен пользователям
Вышла научно-фантастическая игра Pragmata
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
61
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
31
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
18
Заработал первый в мире квантовый интернет
15
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»