Средства с депозитов стали направлять на ипотеку

Источник:
«Коммерсантъ»
Новостройка, покупка квартиры, ключи
Фото: © пресс-служба правительства Новосибирской области

Интерес россиян к сбережениям упал на фоне значительного снижения доходности вкладов. Часть клиентов направила средства с вкладов на ипотеку и инструменты фондового рынка, следует из обзора Центробанка РФ.

Рост интереса россиян к ипотеке подтверждает увеличение суммы на эскроу-счетах — в марте соответствующий показатель вырос до 940 миллиардов рублей. При этом драйвером роста стали рыночные, а не льготные программы, пишет «Коммерсантъ».

Агентство «Дом.РФ» зафиксировало рост выдачи рыночных ипотек в 2,7 раза год к году по количеству и в четыре раза по сумме — было выдано 43 тысячи кредитов объемом 138 миллиардов рублей.

По данным регулятора, вложения населения в депозиты в марте составили всего 211 миллиардов рублей, а за квартал — 532 миллиардов рублей. Эксперты ожидают, что в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки этот тренд будет усиливаться.

Максимальная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков к концу марта опустилась до 13,55% годовых. В начале года этот показатель составлял 14,88% годовых, а всего полгода назад — 17,9% годовых.

Самыми популярными сейчас являются вклады на три-шесть месяцев — именно по ним можно получить максимальную доходность. При дальнейшем снижении ключевой ставки ожидается распределение средств вкладчиков на длинных рублевых депозитах.


Еще по теме
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
Увеличился ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем
Эксперты спрогнозировали рост спроса на жилье
Эксперты сообщили о росте спроса на трейд-ин при покупке жилья
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Британский министр обороны обратился к Путину
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
29
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
26
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 
20
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
20
Оппозиция победила на выборах в Венгрии