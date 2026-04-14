Средства с депозитов стали направлять на ипотеку

Интерес россиян к сбережениям упал на фоне значительного снижения доходности вкладов. Часть клиентов направила средства с вкладов на ипотеку и инструменты фондового рынка, следует из обзора Центробанка РФ.

Рост интереса россиян к ипотеке подтверждает увеличение суммы на эскроу-счетах — в марте соответствующий показатель вырос до 940 миллиардов рублей. При этом драйвером роста стали рыночные, а не льготные программы, пишет «Коммерсантъ».

Агентство «Дом.РФ» зафиксировало рост выдачи рыночных ипотек в 2,7 раза год к году по количеству и в четыре раза по сумме — было выдано 43 тысячи кредитов объемом 138 миллиардов рублей.

По данным регулятора, вложения населения в депозиты в марте составили всего 211 миллиардов рублей, а за квартал — 532 миллиардов рублей. Эксперты ожидают, что в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки этот тренд будет усиливаться.

Максимальная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков к концу марта опустилась до 13,55% годовых. В начале года этот показатель составлял 14,88% годовых, а всего полгода назад — 17,9% годовых.

Самыми популярными сейчас являются вклады на три-шесть месяцев — именно по ним можно получить максимальную доходность. При дальнейшем снижении ключевой ставки ожидается распределение средств вкладчиков на длинных рублевых депозитах.