ХК «Сибирь» нашел нового ассистента главного тренера

Алексей Кривченков назначен ассистентом главного тренера хоккейного клуба «Сибирь». Болельщикам «снежинок» он хорошо известен по выступлению за новосибирскую команду и работе в тренерском штабе.

Кривченков – воспитанник ангарского хоккея. Профессиональную карьеру он начинал в «Сибири» в начале 90-х, затем успел поиграть в ЦСКА, выступал в североамериканских лигах IHL, ECHL и AHL, после чего вернулся в Россию и провел за «Сибирь» еще несколько сезонов в разные годы.

В качестве ассистента главного тренера он уже работал в системе «Сибири»: сначала в «Сибирских снайперах» (2015-2018), а затем и в основной команде (2018-2021).

C 2021-го и до начала текущего сезона Кривченков входил в тренерский штаб «Автомобилиста», а в «Сибирь» перешел из тульского клуба АКМ, выступающего во Всероссийской хоккейной лиге.

ХК «Сибирь» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. На текущей неделе команду покинул тренер по физической подготовке Алексей Войтюк. Имя того, кто займет его пост, в клубе пока не назвали.