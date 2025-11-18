НАВЕРХ

Очередной тренер покинул «Сибирь» после 13 поражений

Источник:
Sibnet.ru
Тренер по физической подготовке Алексей Войтюк
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Тренер по физической подготовке Алексей Войтюк покинул «Сибирь», сообщается в телеграм-канале новосибирского клуба. 44-летний наставник работал в команде с ноября 2024 года.

На прошлой неделе «Сибирь» второй раз за сезон уволила главного тренера. Команду покинул Вячеслав Буцаев, который проработал меньше двух месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, после этого клуб потерпел еще два поражения.

В своем последнем матче «Сибирь» уступила на домашнем льду «Шанхайским Драконам» со счетом 0:3. Поражение стало 13-м подряд, новосибирцы побили клубный антирекорд по числу проигрышей.

«Сибирь» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
