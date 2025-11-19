Мессенджер Max поможет найти билеты на мероприятие

Max получил интеграцию с мини-приложением «Госуслуги Культура», с помощью которого пользователи могут приобрести билеты в кино, музей, на концерт или выставку, сообщила пресс-служба мессенджера.

Найти мини-приложение можно в поиске мессенджера по слову «культура». Для приобретения билетов потребуется: запустить сервис, нажать на кнопку в нижней части экрана слева, выбрать город и подобрать подходящее событие.

После этого останется завершить покупку билета на сайте организации. Отмечается, что сервис доступен во всех регионах, воспользоваться им можно в том числе по программе «Пушкинская карта».

Приложение «Госуслуги Культура» было запущено в 2021 году. По данным Минцифры, в ноябре 2025 года аудитория сервиса составила 13,6 миллиона уникальных пользователей.