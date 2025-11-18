НАВЕРХ
Миронов раскритиковал идею о переброске рек из Сибири

Источник:
Sibnet.ru
262 1
Река
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о внешнеполитических рисках идеи «переброски рек» в Среднюю Азию.

Ученые РАН рассматривают возможность подачи воды Оби в Узбекистан по пластиковым трубам, что схоже с советским проектом по переброске воды сибирских рек в республики Средней Азии, сообщило РБК со ссылкой на научного директора Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна.

«Не сомневаюсь, что проект переброски рек станет не инструментом интеграции, а источником конфликтов, рычагом давления на Россию, послужит поводом к упрекам и попрекам», — приводит пресс-служба Миронова его мнение.

Политик напомнил, что во времена СССР союзный бюджет «угрохал» большие ресурсы в развитие среднеазиатских республик, в том числе в их ирригацию. Однако сейчас Россия слышит обвинения в колониализме.

По мнению Миронова, ошибочны мнения, что проект укрепит сотрудничество с южными соседями и «даже снизит наплыв мигрантов, ведь обводнение создаст новые рабочие места на их родине».

Обсуждение (1)
Топ комментариев

Uynachalnica

А кому он нужен, этот почетный пенсионер без портфеля?

Shader23

То что им не хватает воды это их проблемы! Пускай делят воду между собой, а наши реки не отдадим!

колобок11

Такой бред только депутат может придумать, они думают что все как они не работают!

shatlnk

да чобы у этого советчика, гнойный геморрой вылез, цинга , артроз суставов и хандроз и грыжу позвоночника.,...