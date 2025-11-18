Миронов раскритиковал идею о переброске рек из Сибири

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о внешнеполитических рисках идеи «переброски рек» в Среднюю Азию.

Ученые РАН рассматривают возможность подачи воды Оби в Узбекистан по пластиковым трубам, что схоже с советским проектом по переброске воды сибирских рек в республики Средней Азии, сообщило РБК со ссылкой на научного директора Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна.

«Не сомневаюсь, что проект переброски рек станет не инструментом интеграции, а источником конфликтов, рычагом давления на Россию, послужит поводом к упрекам и попрекам», — приводит пресс-служба Миронова его мнение.

Политик напомнил, что во времена СССР союзный бюджет «угрохал» большие ресурсы в развитие среднеазиатских республик, в том числе в их ирригацию. Однако сейчас Россия слышит обвинения в колониализме.

По мнению Миронова, ошибочны мнения, что проект укрепит сотрудничество с южными соседями и «даже снизит наплыв мигрантов, ведь обводнение создаст новые рабочие места на их родине».