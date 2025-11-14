Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию

Ученые Российской академии наук проработают современный аналог советского проекта по «повороту» сибирских рек в Среднюю Азию.

Исследователи РАН займутся научной составляющей проекта по переброске речного стока Оби в Узбекистан, уточнил научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в комментарии РБК.

Ожидается, что ученые изучат возможности и последствия крупномасштабных межбассейновых и трансграничных перебросок речного стока, включая климатические эффекты, воздействие на водные и наземные экосистемы, влияние на долгосрочное социально-экономическое развитие.

Наиболее перспективными проектами ученые считают перераспределение части стока реки Оби в Аральский регион на границе Узбекистана и Казахстана и рек Печоры и Северной Двины в бассейн реки Волги и далее в Приазовье.

В отличие от советского проекта 1970-х годов по переброске рек Сибири в Среднюю Азию через открытые каналы планируется использовать закрытую трубопроводную систему из полимерных труб протяженностью более 2 тысяч километров.

Для переброски предлагается использовать только часть стока сибирских рек — от 20 до 70 кубических километров в год при общем годовом стоке около 3 тысяч кубических километров. Общий объем инвестиций может составить порядка 100 миллиардов долларов.

Минводхоз СССР в 1970–1980-е годы прорабатывал вариант строительства открытого канала от рек Западно-Сибирской равнины (Оби, Иртыша, Тобола, Ишима) до Аральского моря. Проект был закрыт в 1986 году по решению Политбюро.