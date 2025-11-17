НАВЕРХ
Ученый СО РАН оценил идею переброски Оби в Узбекистан

Источник:
Sibnet.ru
351 3
Обь из космоса
Фото: NASA

Проект по переброске воды Оби нецелесообразен с экологической точки зрения и нереализуем с политической, сообщил завлабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов.

Ученые РАН рассматривают возможность подачи воды Оби вУзбекистан по пластиковым трубам, что схоже с советским проектом по переброске воды сибирских рек в республики Средней Азии, сообщило РБК со ссылкой на научного директора Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна.

«Я реалист и точно знаю, что на сегодняшний день не договорятся страны, которые причастны к этому региону», — сказал Кириллов РИА Новости.

По его словам, с экологической точки зрения реализация проекта также нецелесообразна, потому что прежде нужно оценить систему водопользования среднеазиатских рек Сырдарьи и Амударьи. Ученый считает, что странам Центральной Азии и России нужно совместное исследование стока Оби, возможности его части для каких-то таких проектов.

По прогнозу Евразийского банка развития (ЕБР), среднеазиатские государства к 2028-2029 годам могут столкнуться с острой нехваткой воды и «оказаться в состоянии кризиса в сельском хозяйстве, промышленности и энергетике».

Узбекистан, Казахстан и Туркмения считают, что Киргизия и Таджикистан недостаточно делятся водой из Сырдарьи и Амударьи, которые формируются за счет ледников в этих странах.

Обсуждение (3)
Топ комментариев

карат11

Опять торговля ресурсами! Кроме трубопроводов ничего.

колобок11

Такой бред только депутат может придумать, они думают что все как они не работают!

mosquito__2010

еслиб не было так грустно за весь этот украинский абсурд.

Удавиков

сибнет выложил урезанную статью, так-то она выступила в госдуме с новой законодательной инициативой,...