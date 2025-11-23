Ученые нашли простой способ повысить удовольствие от секса

Прикосновения во время секса усиливают эмоциональную связь между партнерами и влияют на уровень удовольствия, к такому выводу пришли сексологи из Университета Карачи.

Ученые провели эксперимент с участием пар в возрасте от 18 до 50 лет. Они изучили, как телесные взаимодействия (прикосновения) во время близости связаны с чувством удовлетворенности от секса и доверием между партнерами.

«Мы были удивлены тем, насколько последовательно участники описывали чувство близости и спокойствия, возникающее во время телесного взаимодействия. Это говорит о недооцененной психологической составляющей, выходящей за рамки физиологических реакций», — приводит журнале WebLog Journal of Reproductive Medicine слова одного из авторов работы Рехана Хайдера.

Результаты показали, что прикосновения сопровождались выбросом гормонов, отвечающих за социальную привязанность — окситоцина и пролактина. Большинство участников связали такие формы контакта с повышением эмоциональной вовлеченности и ощущением безопасности.

Ученые предположили, что этот эффект связан с активацией гормональных механизмов доверия и социального сближения.