Люди благодаря нескольким простым правилам могут натренировать свой мозг и вывести его на полную мощность, рассказал преподаватель Университета Джонса Хопкинса, нейробиолог Маджид Фотухи.

Ученый, приходя на большой банкет, за один вечер запоминает от 50 до 70 имен гостей. Звучит как нечто сверхчеловеческое. Но ничего особенного в этом нет: благодаря шести простым привычкам люди могут так натренировать свой мозг, приводит журнал GQ слова Фотухи.

Заряжайтесь оптимизмом с утра. «Первые пять минут после пробуждения задают настрой на весь день. Я не хватаю телефон и не вскакиваю с кровати. Я ставлю будильник на 15-20 минут раньше подъема и лежу, думая о предстоящем дне. И говорю себе: сегодня будет замечательный день», — дал совет нейробиолог.

Питайте мозг через движение. Доказано, что в гиппокампе у людей каждый день создаются новые клетки. Но для их созревания нужны кислород, питательные вещества и молекула под названием BDNF. Главный способ поднять уровень BDNF — физические упражнения.

Ешьте на завтрак клетчатку. Каждая часть тела связана с мозгом, но особенно кишечник. «Обычно утром я ем овсянку с бананом и изюмом», — сказал ученый. По его словам, диета с высоким содержанием клетчатки очищает организм: помогает расти в кишечнике полезным бактериям и подавляет рост вредных.

Две минуты на «перезагрузку» мозга. Это один из самых мощных инструментов, который прерывает петли стресса, источающих внимание, память и настроение. Одна из техник — медленное дыхание. Схема «6-3-6»: вдох на шесть секунд, задержка на три, выдох на шесть.

Не зацикливайтесь на том, чтобы выспаться. «Не спится — ну и ладно. Берите книгу и читайте. И не переживайте за завтрашний день — жизнь продолжится. Плохо, если не можете спать каждую ночь, но вполне нормально, если иногда не высыпаетесь», — указал нейробиолог, отметив, что для хорошего сна нужна физическая активность.



«Три новых имени в день». Тренировка мозга улучшает его работу. «Советую людям каждый день запоминать по три-четыре имени — просто как привычку. Представьте, что за каждое имя вам платят 10 тысяч долларов», — заключил исследователь.