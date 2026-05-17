Названо снижающее риск слабоумия занятие

Neurology
Интеллектуальная активность на протяжении всей жизни значительно снижает риск развития деменции, доказали исследователи из Центра болезни Альцгеймера Rush и Университета Раш в Чикаго.

Американские ученые изучили воздействие на человека так называемого когнитивного обогащения. Это понятия включает интеллектуальное влияние родителей, образование, наличие книг, активное чтение, посещение музеев и библиотек в среднем и пожилом возрасте.

Исследователи на протяжении семи лет анализировали данные 1939 пожилых жителей Чикаго. Средний возраст участников в начале исследования составлял около 80 лет, приводит журнале Neurology отчет ученых.

Анализ показал, что высокий уровень когнитивного обогащения был связан с заметно меньшим риском деменции. Увеличение общего показателя интеллектуальной активности снижало вероятность развития болезни Альцгеймера на 38%.

Участники с наиболее высоким уровнем умственной активности сталкивались с болезнью Альцгеймера в среднем в 94 года, тогда как у людей с минимальным уровнем когнитивного обогащения заболевание развивалось примерно в 88 лет.

Авторы работы отметили, что интеллектуальная активность играет особенно важную роль в среднем и пожилом возрасте. Чтение, обучение, игры, музеи и другие формы умственной нагрузки помогают мозгу дольше сохранять устойчивость к возрастным изменениям, заключили они.

