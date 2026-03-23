НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Найдена связь между грустными песнями и высоким интеллектом

Источник:
Sibnet.ru
282 0
Яндекс музыка
Фото: © Sibnet.ru

Ученые Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана обнаружили связь между музыкальными предпочтениями и когнитивными способностями человека. Выводы исследователей опубликовал Journal of Intelligence.

Прослушивание музыки — одна из самых распространенных ежедневных активностей, которая задействует сразу несколько отделов мозга, отвечающих за слух, память, эмоции. Исследователи решили проверить — могут ли музыкальные предпочтения рассказать об интеллекте слушателя.

В рамках эксперимента добровольцы прошли короткий когнитивный тест. Затем ученые в течение пяти месяцев фиксировали, какую музыку они слушали. Всего в базу попало более 58 тысяч уникальных треков.

Для анализа полученного массива данных ученые использовали машинное обучение. Алгоритмы выявили устойчивую связь между музыкальными привычками и результатами тестов. Ключевым предсказателем оказались не звуковые характеристики музыки, а слова в текстах песен.

Люди с более высокими когнитивными показателями чаще слушали грустные песни. Они также предпочитали студийные записи живым концертным и чаще слушали песни на иностранных языках. Те, кто в целом слушал больше музыки, тоже показывали более высокие результаты.

При этом ученые отметили, что надежно оценить чей-то интеллект по плейлисту с любимой музыкой все-таки нельзя — ведь просто прослушивание определенной музыки не делает человека умнее. Музыкальные данные могут выступать лишь одним из элементов такого анализа.

Наука #Наука
Обсуждение (0)
