Файлы формата JPEG (или JPG) поддерживаются большинством устройств, операционных систем и веб-браузеров. При этом они «весят» заметно меньше PNG или других современных форматов, что делает их более удобными для презентаций и других задач. Ниже три онлайн-сервиса, позволяющих перекодировать файлы в формат JPG.

ILOVEIMG

Многофункциональный онлайн-сервис, позволяющий не только легко конвертировать PNG, GIF, PSD, WEBP, HEIC в JPG, но и менять размер изображения, обрезать его, добавлять эффекты, водяные знаки или удалять фон. Перейти на ILOVEIMG

IMG2GO

Полноценный онлайн-фоторедактор с рядом ИИ-функций. Конвертер в JPG позволяет не только перевести файл из одного формата в другой, но и сразу применить цветной фильтр, повысить резкость и установить необходимый размер. Перейти на IMG2GO

FreeConvert

Простой и удобный конвертер, имеющий широкий набор функций. Работает не только с фото, но и с видео и аудио. Поддерживает все популярные форматы, а также позволяет вручную установить степень сжатия.

Функцию конвертера изображений из PNG или HEIC в JPG также может выполнять и стандартный Microsoft Paint, установленный по умолчанию на любом компьютере с Windows. Чтобы перекодировать фото, нужно пересохранить его отдельным файлом, выбрав JPG в поле «Тип файла». Перейти на FreeConvert