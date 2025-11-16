Почему сны так тяжело вспоминать

Человек проводит во сне около трети своей жизни, однако крайне редко запоминает детали сновидений. Более того, попытки вспомнить ускользающий из головы сон обычно заканчиваются неудачей. Почему так происходит?

Основная причина — в уникальном состоянии мозга во время сна, которое сильно отличается от состояния бодрствования. Когда человек видит сновидения, он находится в так называемой фазе быстрого сна.

Если человека разбудить во время этой фазы — он сможет отчетливо вспомнить, что ему приснилось. Однако без искусственных пробуждений процесс всегда переходит в фазу медленного сна, после которого воспоминание о сновидениях «стирается».

За рабочую память, логическое мышление и способность связывать события в последовательную историю отвечает префронтальная кора головного мозга. Во время фазы медленного сна ее активность резко снижается.

Без полноценного участия префронтальной коры мозг не может эффективно «кодировать» сновидения в долговременную память, что делает их похожими на сиюминутные, несвязные переживания.

Что еще мешает запоминанию снов

Кроме того, во время сновидений в мозге вырабатывается мало норадреналина — нейромедиатора, играющего ключевую роль в процессах памяти, внимания и бодрствования. Низкий уровень норадреналина означает, что мозг не готов к запоминанию информации.

Наконец, запоминанию снов мешает сам характер сновидений — их иррациональность, изменчивость и отсутствие логической последовательности. Память хорошо работает с осмысленной и структурированной информацией, тогда как сны часто лишены логики и рациональности.