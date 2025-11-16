НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему сны так тяжело вспоминать

Sibnet.ru
Сновидение
Фото: theogeo / CC BY 2.0
Человек проводит во сне около трети своей жизни, однако крайне редко запоминает детали сновидений. Более того, попытки вспомнить ускользающий из головы сон обычно заканчиваются неудачей. Почему так происходит?

Основная причина — в уникальном состоянии мозга во время сна, которое сильно отличается от состояния бодрствования. Когда человек видит сновидения, он находится в так называемой фазе быстрого сна.

Если человека разбудить во время этой фазы — он сможет отчетливо вспомнить, что ему приснилось. Однако без искусственных пробуждений процесс всегда переходит в фазу медленного сна, после которого воспоминание о сновидениях «стирается».

За рабочую память, логическое мышление и способность связывать события в последовательную историю отвечает префронтальная кора головного мозга. Во время фазы медленного сна ее активность резко снижается.

Без полноценного участия префронтальной коры мозг не может эффективно «кодировать» сновидения в долговременную память, что делает их похожими на сиюминутные, несвязные переживания.

Как смартфон поможет выспаться

Что еще мешает запоминанию снов

Кроме того, во время сновидений в мозге вырабатывается мало норадреналина — нейромедиатора, играющего ключевую роль в процессах памяти, внимания и бодрствования. Низкий уровень норадреналина означает, что мозг не готов к запоминанию информации.

Наконец, запоминанию снов мешает сам характер сновидений — их иррациональность, изменчивость и отсутствие логической последовательности. Память хорошо работает с осмысленной и структурированной информацией, тогда как сны часто лишены логики и рациональности. 

Наука #Интересно #Психо
Обсуждение (0)
