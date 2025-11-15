Почему в неделе семь дней

Древние шумеры придумали само понятие недели, и они же в соответствии с фазами луны разделили неделю на семь дней. Достоянием человечества семидневку сделали римляне.

У шумеров, живших в междуречья Тигра и Евфрата около пяти тысяч лет назад, был лунный календарь. Год они делили на 12 месяцев. А месяц делили на четыре части по основным фазам Луны: новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть. Получалось по семь дней.

Шумерская цивилизация через Вавилон и Ассирию оказала огромное влияние на весь мир. Цикл в семь дней у шумеров заимствовали и древние евреи. По Библии, Бог создавал мир на протяжении шести дней, а в седьмой — отдыхал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Григорианский и другие календари

В Древнем Риме поначалу была восьмидневка — нундина. Семидневную неделю они заимствовали с Востока и посчитали ее более удобным промежутком времени для организации общественной и хозяйственной жизни. Законодательно она была закреплена в 321 году императором Константином Великим.

Римляне установили единый календарь с семидневной неделей во всей своей огромной империи. Так семидневка стала достоянием всего христианского мира, в том числе и Древней Руси.

Но существовали и другие системы. В Древнем Китае был 10-дневный цикл, у майя и ацтеков — 13-дневный. В СССР с 1929 по 1931 год существовала пятидневная неделя.