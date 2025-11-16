Психолог объяснила нежелание зумеров запоминать информацию

Зумеры хуже запоминают информацию из-за особенностей мышления и это надо учитывать в образовательном процессе, рассказала психолог факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Анна Полосина.

«Становление поколения Z происходило в пространстве, перенасыщенном информацией. Это позволило им расширить свой кругозор и сформировать более целостное представление о мире, однако это сформировало у них рассеянность и невозможность сосредоточиться на какой-то одной задаче», — пояснила Полосина в интервью «Газете.ру».

По ее словам, зумеры привыкли получать информацию быстро и сжато, что во многом определяет необходимость трансформации и адаптации образовательных и воспитательных процессов.

У них возникает вопрос: зачем что-то запоминать, если можно просто «загуглить?» Поэтому они не всегда помнят все наизусть, но зато они быстро находят нужную информацию, отметила психолог.

Зумеры не хотят вникать слишком глубоко, им интереснее знать обо всем понемногу. «Тем более в современном мире востребованы специалисты, обладающие гибкими навыками и умеющие быстро адаптироваться к новым условиям. Поэтому эта особенность отвечает запросам современности», — считает Полосина.