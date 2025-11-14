НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Высшее должностное лицо России планировали убить на кладбище

Источник:
Sibnet.ru
Кладбище
Фото: © Sibnet.ru

ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России, которые планировали совершить украинские спецслужбы на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Для подготовки убийства Киев завербовал двоих ранее судимых наркозависимых супругов из России и мигранта из Центральной Азии. Четвертого фигуранта — жителя Киева Шамсова Джалолиддина Курбановича 1979 года рождения — российские правоохранители разыскивали его за совершение убийства и незаконный оборот оружия, говорится в сообщении ФСБ, которое приводят ТАСС и РИА Новости.

Агентства получили от ЦОС ФСБ видеозапись задержания подозреваемых. Женщина рассказывает, что «познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела». В столице пара встретилась с мигрантом и вместе они поехали на Троекуровское кладбище, где поставили вазу с цветами.

Мужчина на видео говорит, что, когда они уже шли обратно, его попросили вернуться и проверить видеокамеру в вазе. Там он увидел провода и понял, что это взрывное устройство.

В сообщении ФСБ также указала, что Киев, «действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах».

Оборона #Силовые структуры #Криминал
Обсуждение (0)
Топ комментариев

nicollaich

Видео с пачками денег©Так и надо было лётчикам прислать заказчику видео самолёта с ракетой.

_ASUS__

хохол с британцем всё по себе судят

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога

Wolf Hound

Только вот з/п не особо за это время рекорды не ставит.