Высшее должностное лицо России планировали убить на кладбище

ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России, которые планировали совершить украинские спецслужбы на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Для подготовки убийства Киев завербовал двоих ранее судимых наркозависимых супругов из России и мигранта из Центральной Азии. Четвертого фигуранта — жителя Киева Шамсова Джалолиддина Курбановича 1979 года рождения — российские правоохранители разыскивали его за совершение убийства и незаконный оборот оружия, говорится в сообщении ФСБ, которое приводят ТАСС и РИА Новости.

Агентства получили от ЦОС ФСБ видеозапись задержания подозреваемых. Женщина рассказывает, что «познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела». В столице пара встретилась с мигрантом и вместе они поехали на Троекуровское кладбище, где поставили вазу с цветами.

Мужчина на видео говорит, что, когда они уже шли обратно, его попросили вернуться и проверить видеокамеру в вазе. Там он увидел провода и понял, что это взрывное устройство.

В сообщении ФСБ также указала, что Киев, «действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах».