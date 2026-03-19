Спецгруппы станут охранять российские гражданские суда

Мобильные огневые группы станут защищать суда российского торгового флота, конвоироваться они будут и кораблями ВМФ, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

«Рассматривается возможность через капитанов портов запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами», — сказал Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, дополнительно прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты, а также меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ.

«Все чаще отмечаем, что политико-дипломатические и правовые меры далеко не всегда срабатывают для противодействия развернутой Западом кампании против российского судоходства. В случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран нами будут выработаны дополнительные меры», — отметил Патрушев.

Ранее суда под российскими флагами и танкеры, которые относят к теневому флоту России, неоднократно подвергались атакам или задерживались странами Европы. Наряду с ними были также задержаны суда с россиянами в составе экипажа.