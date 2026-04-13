Осужденный потребовал 1 млн за неудобства в СИЗО

НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Источник:
Sibnet.ru
213 0
СИЗО
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Осужденный за разбой мужчина в Кузбассе потребовал от ФСИН России 1 миллион рублей за моральные страдания в СИЗО, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

Мужчина, осужденный на восемь лет лишения свободы за разбой, около месяца находился в СИЗО-3 в Мариинске для дальнейшего этапирования. По его версии, он попросился на медобследование из-за прогрессирования заболеваний. Ему отказали, а после специально провели обыск в камере, нашли металлический предмет и поставили на учет как склонного к нападению на сотрудников.

Вместо медпомощи мужчину, по его словам, поместили в камеру на четвертом этаже без горячей воды, поэтому ему приходилось спускаться в баню, что причиняло боль. В качестве компенсации морального вреда он потребовал 1 миллион рублей.

Суд установил, что осужденный после прибытия в СИЗО не жаловался на здоровье во время осмотра медработником. Камера соответствовала нормам, а при плановом обыске запрещенных предметов обнаружено не было. Мужчину поставили на учет, так как были данные, что он собирается напасть на работника администрации, чтобы повысить авторитет. Его здоровье ухудшилось, так как он отказался от лечения.

Суд отказал в удовлетворении административного иска. Решение осужденный обжаловать не стал.

Обсуждение (0)
