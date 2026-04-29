Тысячи финнов со знанием русского захотели стать шпионами

Yle News
Флаг Финляндии
Фото: © Supo

Финская служба безопасности и разведки (Supo) разместило объявление о найме сотрудников, свободно владеющих иностранными языками, в первую очередь русским и китайским, и получила почти 3 тысячи заявок от граждан, желающих работать шпионами.

Supo опубликовало объявление в апреле и за месяц пришло 2,8 тысячи заявок, пишет издание Yle News со ссылкой на данные ведомства.

Разведслужба применила нестандартный подход, чтобы защитить конфиденциальность соискателей. Все желающие отправляли заявки по обычной почте, а не через интернет — это позволило избежать появления цифровых следов у потенциальных кандидатов.

Вместе с резюме претенденты должны были приложить USB-накопитель с видеозаписью, на которой они анализируют собственное поведение в неудачной социальной ситуации. В разведслужбе пояснили, что способность критически оценивать свои действия является одним из ключевых качеств для тех, кто планирует заниматься наблюдением и агентурной работой.

Как отметил начальник разведки Supo Пекка Хилтунен, агентству удалось привлечь внимание обычных финнов, которые обычно не рассматривают карьеру в спецслужбах.

Процесс набора персонала только начинается. Часть кандидатов ждет для дальнейшая оценка и обучение.

