Солдат-срочников отправят на службу в пожарные части МЧС

Российское правительство поддержало законопроект, предусматривающий комплектование подразделения Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России за счет солдат-срочников.

Солдаты-срочники будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы, рассказали «Ведомостям» два источника.

Законопроект также расширяет полномочия воинских подразделений ФПС МЧС, где и будут служить срочники, на населенные пункты и организации. Раньше пожарные и спасатели этих подразделений могли работать только на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах.

В феврале глава МЧС Александр Куренков заявлял, что до 5 тысяч солдат-срочников могут направить в его министерство проходить срочную службу в качестве пожарных. Договоренности с Минобороны, по его словам, на тот момент были достигнуты.

Куренков неоднократно сообщал, что отток кадров из МЧС связан с низкими зарплатами.