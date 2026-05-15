Глава ФСИН заявил об «огромном некомплекте» из-за низких зарплат

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) столкнулась с «огромным некомплектом» сотрудников из-за низких зарплат, сообщил глава ведомства Аркадий Гостев.

«По штату в нашей системе 304 тысячи сотрудников. Некомплект огромный», — цитирует Гостева ТАСС.

По его словам, один из важнейших факторов — «это, безусловно, низкий уровень денежного содержания». Гостев не назвал, какой процент должностей в системе ФСИН остается незанятым, но отметил, что доля вакансий в его ведомстве, на которые не могут найти людей, выше, чем в МВД.

В марте директор ФСИН сообщал, что некомплект превышает 30%, а в некоторых подразделениях не хватает 50% младшего начальствующего состава.

Для сохранения кадрового ядра и стабильности контроля над колониями и тюрьмами ФСИН решила вернуть предельные звания для некоторых должностей, которые были сокращены в начале 2000-х годов. Кроме того, в службе пересмотрели доплаты за государственные и ведомственные награды.

В феврале глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался в Госдуме на острую нехватку кадров, заявив, что личный состав работает «за гранью возможностей». Число вакансий, по его словам, превышает 200 тыс. Главными причинами некомплекта он назвал низкие зарплаты и проблемы с обеспечением сотрудников жильем.

Обсуждение (3)
Топ комментариев

DADMAL

Вот как надо жаловаться и будет вам счастье.

Uynachalnica

Так волновадась за судьбу России и востановление экономики, что вместо ВАЗа купила Ламборжини.

Uynachalnica

Сказочкини из новейшей истории, и не удивительно, что имя им ер!"То, как раньше говорили в Советском...

Uynachalnica

Реальный вице-премьер о реальном росте реальных зарплат - это он о своей? Думаю и тут что-то не дореалил!