Глава ФСИН заявил об «огромном некомплекте» из-за низких зарплат

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) столкнулась с «огромным некомплектом» сотрудников из-за низких зарплат, сообщил глава ведомства Аркадий Гостев.

«По штату в нашей системе 304 тысячи сотрудников. Некомплект огромный», — цитирует Гостева ТАСС.

По его словам, один из важнейших факторов — «это, безусловно, низкий уровень денежного содержания». Гостев не назвал, какой процент должностей в системе ФСИН остается незанятым, но отметил, что доля вакансий в его ведомстве, на которые не могут найти людей, выше, чем в МВД.

В марте директор ФСИН сообщал, что некомплект превышает 30%, а в некоторых подразделениях не хватает 50% младшего начальствующего состава.

Для сохранения кадрового ядра и стабильности контроля над колониями и тюрьмами ФСИН решила вернуть предельные звания для некоторых должностей, которые были сокращены в начале 2000-х годов. Кроме того, в службе пересмотрели доплаты за государственные и ведомственные награды.

В феврале глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался в Госдуме на острую нехватку кадров, заявив, что личный состав работает «за гранью возможностей». Число вакансий, по его словам, превышает 200 тыс. Главными причинами некомплекта он назвал низкие зарплаты и проблемы с обеспечением сотрудников жильем.