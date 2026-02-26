НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Полицию вооружили пистолетом-пулеметом ППК-20

Источник:
Sibnet.ru
Пистолет-пулемет ППК-20
Пистолет-пулемет ППК-20
Фото: © Концерн «Калашников»

Органы внутренних дел РФ приняли на вооружение пистолет-пулемет ППК-20, усовершенствованный по опыту спецоперации, сообщил концерн «Калашников».

«Серийно выпускаемый концерном "Калашников" 9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 принят на вооружение органов внутренних дел РФ согласно постановлению правительства Российской Федерации», — сказан в сообщении, опубликованном в телеграм-канале концерна.

Опыт эффективного боевого применения ППК-20, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, позволил концерну «Калашников» оперативно усовершенствовать пистолет-пулемет.

Изменения коснулись и линейки патронов, используемых оружием. Так, для него основной боеприпас — высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21, но ППК-20 может применять и большинство других патронов 9х19 российского и иностранного производств, сказано в сообщении.

Оборона #Оружие #Силовые структуры
