Бойцы российского добровольческого подразделения «Эспаньола» первыми применили в зоне спецоперации новый бесшумный автомат АМБ-17. Оружие выдано для испытаний. АМБ-17 должен заменить легендарный «Вал», созданный на базе винтовки «Винторез».

Бесшумные автоматы и снайперские винтовки — оружие, созданное для спецопераций. Им вооружается войсковая разведка и армейский спецназ, заточенные на работу в тылу противника.

Во вторую чеченскую кампанию был случай, когда бесшумное оружие позволило спецназу провести блестящую операцию. Бойцы, зная о готовящемся перемещении боевиков по ущелью, заранее заняли скрытые позиции. Когда противник появился, спецназовцы открыли по нему огонь из автоматов «Вал» и винтовок «Винторез».

Занимая господствующие высоты, бойцы спецназа безнаказанно расстреливали боевиков из бесшумного оружия. Те, не слыша выстрелов, в панике метались по узкому ущелью. В итоге за считанные минуты был уничтожен отряд из двух десятков человек, которые так и не поняли, кто по ним стрелял и откуда.

«Винторез» и «Вал»

Для снижения звука выстрела обычно применяют глушители — специальную насадку на ствол. Она понижает давление на дульном срезе, давая пороховым газам расшириться внутри своего корпуса. В отечественном стрелковом оружии такие устройства называются приборами бесшумной и беспламенной стрельбы (ПББС).

Глушители устанавливаются на пистолеты ПБ (модификация пистолета Макарова), АПС (модификация пистолета Стечкина), а также на автоматы АКМ и АКМС. Для стрельбы с ними используются спецпатроны, пули которых имеют дозвуковую скорость.

Советские конструкторы пошли дальше. В конце 1970-х годов создали бесшумные патроны. Их особенность в том, что пулю из гильзы выталкивают не пороховые газы, а поршень. После выстрела поршень упирается на скосах гильзы и не дает выйти газам. Избыточное давление постепенно стравливается через зазоры между поршнем и гильзой.

Такие патроны получили индекс «СП». Под них создали специализированное оружие с интегрированными глушителями. В 1987 году на вооружение приняли винтовку снайперскую специальную (ВСС) «Винторез» калибра 9 миллиметров с прицельной дальностью 400 метров. На ее базе позднее разработали автомат «Вал».

«Бесшумник» нового поколения

В 2017 году концерн «Калашников» представил новое поколение бесшумного оружия — автомат АМБ-17. Он также использует спецпатроны СП-5 и СП-6 калибра 9x39 миллиметров и имеет интегрированный глушитель, установленный поверх ствола.

Создан АМБ-17 на базе автомата АМ. Тот был разработан известным советским конструктором Евгением Драгуновым еще в конце 1970-х годов. Тогда Минобороны России проводило конкурс по теме «Модерн» на создание малогабаритного автомата. Победителем оказался АКС-74У.

Концерн «Калашников» вспомнил о разработке Драгунова только сейчас. Эксперты признали этот образец недооцененным. Еще несколько лет ушло на доработку. И вот теперь новый «бесшумник» оказался в зоне СВО. По итогам боевого применения планируют решить, стоит ли брать новый автомат на вооружение.

Характеристики АМБ-17:

Длина с прикладом — 850 миллиметров;



Длина ствола — 200 миллиметров;

Емкость магазина — 30 патронов;

Масса — 2,9 килограмма.

Достоинствами автомата, помимо небольшой массы, стали эргономика, интуитивно понятное управление, простота и удобство использования в любом положении.

У автомата нет выступающих частей за исключением рукоятки перезаряжания. Он имеет планку Пикатинни для установки различных прицелов. Удобен для левшей: предохранитель — переводчик режимов двусторонний, а рукоятка затвора может находиться на любой стороне оружия. Оборудован телескопическим прикладом, изготовленным из полимеров.