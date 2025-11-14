НАВЕРХ
Второй импортозамещенный МС-21 улетел из Иркутска

Второй импортозамещенный МС-21 в момент приземления в Жуковском
Фото: © ОАК

Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Время полета составило 6 часов 15 мин, он проходил на высоте около 11 тысяч метров со скоростью 800 километров в час.

«Летели по трассе, летели на 11, потом нас загнали на 11,5 тысячи из-за воздушного движения. Все параметры были в норме, даже успели пообедать во время полета. После взлета мы включили автопилот, как гражданские летчики делают», — поделился впечатлениями летчик-испытатель 1 класса Олег Мутовин.

В Жуковском второй МС-21 приступит к сертификационным испытаниям в рамках программы импортозамещения.

МС-21-300 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Первый полет совершил в 2017 году, в 2022 году начались работы по импортозамещению. Сертификационные полеты собираются завершить до конца 2026 года, тогда же начать серийное производство.

Дальность полета МС-21 сократилась на четверть

