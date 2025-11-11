НАВЕРХ
Дальность полета МС-21 сократилась на четверть

Источник:
«Ведомости»
Испытания самолета МС-21
Фото: © предоставлено госкорпорацией Ростех

Дальность полета среднемагистрального самолета МС-21-300 уменьшилась на четверть и теперь составляет 3830 километров, следует из данных на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

Дальность полета для версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров теперь составляет 3830 километров вместо прежних 5100 километров, на это первыми обратили внимание «Ведомости».

МС-21 сможет долететь из Москвы до Новосибирска без дозаправки, сообщил источник издания, знакомый с особенностями характеристик этого самолета. Но самолет не сможет использоваться не только на ряде международных направлений — например, в Юго-Восточную Азию, но и на некоторых внутренних маршрутах, таких как перелеты из Москвы в Иркутск или Улан-Удэ, считает лавный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.

#Авиа
Импортозамещенный «Суперджет100» впервые взлетел 

Источник «Ведомостей» в крупной авиакомпании обратил внимание, что важно понимать, учитывает ли данный параметр необходимый запас топлива на случай нештатной ситуации в районе аэропорта назначения. Например, протяженность маршрута от Москвы до турецкой Антальи составляет 3700–3800 километров, но летом аэропорт там часто перегружен.

По данным представителя «Ростеха», 80% всего пассажиропотока в России приходится на авиамаршруты протяженностью до 3000 километров, и текущая дальность МС-21 в значительной степени покрывает потребности перевозчиков.

Увеличение дальности полета остается актуальной задачей для программы МС-21. Эта работа включает дальнейшее совершенствование систем и агрегатов самолета, снижение их массы, повышение топливной эффективности, отметил собеседник «Ведомостей» из Ростеха.

Серийное производство МС-21 должно стартовать в 2026 году, до конца года заказчикам будут переданы первые два самолета, говорил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов 24 октября 2025 года. К 2030 году госкорпорация рассчитывает выйти на производство 36 таких машин в год.

#Авиа
