Импортозамещенный «Суперджет‑100» впервые поднялся в воздух

Импортозамещенный самолет «Суперджет-100», построенный по серийным технологиям, поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба «Ростеха».

«В воздух поднялся первый самолет, построенный по серийным технологиям. Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок», — сказано в сообщении.

В производстве в разной степени готовности находятся уже 24 серийные машины «Суперджет-100», добавили в Ростехе.

В рамках работ по импортозамещению на самолете заменили десятки зарубежных систем и агрегатов. Машина оснащена новейшими отечественными двигателями ПД-8. Модификация коснулась и каркаса планера. Это потребовалось для установки российских систем, а также для упрощения производственного процесса и обслуживания воздушного судна.

Новые машины собирают на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Парк оборудования предприятия был пополнен отечественными станками и установками. Новые самолеты теперь стыкуют на полностью российском стенде.