Начались сертификационные испытания самолета МС-21

Сертификационные испытания среднемагистрального самолета МС-21 с российскими системами и агрегатами начали летчики на аэродроме в Жуковском, сообщила пресс-служба корпорации Ростех.

«На самолете, который сегодня начал сертификационные испытания, осталось всего три зарубежных системы — приводы, тормоза и генераторы. Скоро к программе подключится полностью импортозамещенная машина, на которой все системы и агрегаты будут отечественными», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Он добавил, что параллельно с сертификацией работники завода подготавливают серийное производство — на предприятии в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. В компании планируют, что поставки новых самолетов заказчикам начнутся в 2026 году.

На лайнере установлено российское радиоэлектронное оборудование, вспомогательная силовая установка, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехника и пульты самолетных систем. Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси.

Для получения сертификата типа на полностью отечественный МС-21 планируется совершить порядка 220-230 испытательных полетов.

МС-21-310 – среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Первый полет совершил в 2017 году, в 2022 году начались работы по импортозамещению.