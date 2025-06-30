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Начались сертификационные испытания самолета МС-21

Источник:
Sibnet.ru
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Сертификационные испытания среднемагистрального самолета МС-21 с российскими системами и агрегатами начали летчики на аэродроме в Жуковском, сообщила пресс-служба корпорации Ростех.

«На самолете, который сегодня начал сертификационные испытания, осталось всего три зарубежных системы — приводы, тормоза и генераторы. Скоро к программе подключится полностью импортозамещенная машина, на которой все системы и агрегаты будут отечественными», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Он добавил, что параллельно с сертификацией работники завода подготавливают серийное производство — на предприятии в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. В компании планируют, что поставки новых самолетов заказчикам начнутся в 2026 году.

На лайнере установлено российское радиоэлектронное оборудование, вспомогательная силовая установка, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехника и пульты самолетных систем. Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси.

Для получения сертификата типа на полностью отечественный МС-21 планируется совершить порядка 220-230 испытательных полетов.

МС-21-310 – среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Первый полет совершил в 2017 году, в 2022 году начались работы по импортозамещению.

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pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

Uynachalnica

Замануха то какая! А квартирку бесплатно давать будут?

sibnet1000

И зачем государству столько "ХЕРОВЫХ" специалистов?! Их по моему и сейчас хватает, теперь, ещё и за счет...