Матч звезд КХЛ пройдет в новом формате

Сборная России по хоккею
Фото: © Федерация хоккея России

КХЛ ввела новый формат формирования команд для Матча звезд, сообщила пресс-служба хоккейной лиги.

По новым правилам, хоккеисты будут разбиты на четыре команды, которые сыграют мини-турнир в формате «4 на 4». Каждый матч будет идти два периода по десять минут, количество игроков в заявках увеличится до 14.

«Новый формат должен повысить зрелищность и конкуренцию между участниками звездного уик-энда. Мы специально отошли от привычной географии дивизионов», — отметил президент КХЛ Алексей Морозов.

Командой — хозяином станет KHL Ural Stars, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Соперниками станут команды KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars, хоккеистов для которых выберут из 18 оставшихся клубов КХЛ.

Так, в KHL World Stars войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. Самые лучшие российские игроки войдут в сборную KHL RUS Stars. Молодые звезды лиги, рожденные с 1 января 2003 года, будут выступать за третью сборную.

Матч звезд КХЛ пройдет 7–8 февраля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Ранее в Матче звезд принимали участие сборные дивизионов КХЛ: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.

Спорт #Хоккей
