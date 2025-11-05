НАВЕРХ
Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ

Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Max заработал на территории еще семи стран СНГ. Помимо России и Белоруссии, возможность звонить и отправлять сообщения появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, сообщила пресс-служба мессенджера.

Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо добавить номера собеседников в список контактов. Если номера в списке нет, то можно отправить ссылку-приглашение, отмечается в сообщении.

Разработчики уточнили, что добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения безопасного и доверенного формата общения. Она позволяет эффективно бороться с мошенниками, исключать спам-рассылки и обеспечивать защиту данных.

Согласно данным на конец октября, в Мах уже зарегистрировались 50 миллионов человек. Пользователям доступны аудио- и видеозвонки, чаты, каналы, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы.

Зачем устанавливать мессенджер Max
Хайтек #Софт #Соцсети
