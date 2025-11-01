НАВЕРХ
Маск рассказал о запрете Белого дома спасать астронавтов с МКС

ТАСС
Международная космическая станция
Международная космическая станция
Фото: © NASA

Администрация экс-президента США Джо Байдена запретила эвакуировать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до проведения президентских выборов 2024 года, заявил предприниматель Илон Маск.

«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — приводит ТАСС слова Маска, сказанные им на подкасте телеведущего Джо Рогана.

Ведущий предположил, что администрация Байдена могла запретить Маску провести операцию спасения из-за того, что это было бы плохим политическим шагом.

«Они не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, просто дали понять, что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению до выборов», — ответил на это предположение Маск.

Как работает космический туалет

По его словам, он не был удивлен таким решением, поскольку был не на лучшем счету у администрации Байдена из-за своей помощи в предвыборной кампании Дональда Трампа.

Астронавты, отправленные на МКС на корабля Boeing Starliner 5 июня 2024, должны были вернуться на Землю 14 июня. Но из-за неисправности корабля они пробыли на МКС до весны 2025 года. 19 марта они спустились с орбиты на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

