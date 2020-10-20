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Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: NASA Johnson / Attribution-NonCommercial-NoDerivs License
Туалет в российском сегменте Международной космической станции в очередной раз сломался, пожаловались космонавты Центру управления полетами. Ассенизационно-санитарное устройство на МКС регулярно выходит из строя, что неудивительно — система очень сложная и требует бережного обращения. Как работает космический туалет и почему Россия опередила в этой деликатной технологии США?
Международную космическую станцию запустили на орбиту осенью 1998 года. Основные сегменты МКС принадлежат России и США, всего в проекте поучаствовали 14 стран. Вес станции превышает 400 тонн, в состав входят 15 основных модулей. На экипаж полагается два туалета.

Туалетная проблема

Сходить в туалет на орбите — непростая задача. Проблема в отсутствии силы тяжести, поэтому разработчикам пришлось попотеть, чтобы придумать конструкцию туалета для космонавтов. Сложность орбитального туалета доказывает тот факт, что США в свое время отказались от попыток создать такое устройство и купили для своего сегмента МКС российский аппарат.

Фото: © NASA

Первым космонавтом, который сходил в космосе «по-большому», стал Валерий Быковский в 1963 году. Продолжительность полета составляла почти 5 суток, поэтому корабль «Восток-5» оборудовали туалетом. Быковский доложил, что у него произошел «космический стул», однако ЦУП расслышал последнее слово, как «стук» и сначала очень сильно перепугался.

Конструкция первого космического туалета оказалась удачной — сначала аппарат перенесли на «Союзы», а затем модернизировали устройство и установили на МКС. Сейчас на Международной космической станции работают два туалета — один установлен в российском модуле «Звезда», другой в американском модуле Tranquility.

Первый астронавт США Алан Шепард 5 мая 1961 года отправился в полет в мокром скафандре — предполагалось, что он проведет на орбите всего 15 минут, однако из-за проблем с погодой старт отложили, Шепарду пришлось просидеть в кабине ракеты несколько часов. В какой-то момент астронавт был вынужден сходить по малой нужде прямо в скафандре.

Оба космических туалета — российского производства. NASA в свое время отказалось от попыток создать работоспособный аппарат, попросту купив российскую разработку за 19 миллионов долларов в 2007 году. Отличия между двумя туалетами минимальны — к американскому подключена сложная система переработки мочи, у российского аппарата такой нет.

Планируется, что скоро на МКС появятся новые туалеты — к станции запустят российский многоцелевой лабораторный модуль «Наука», оснащенный новым космическим санузлом. Кроме этого, американцы до конца 2020 года планируют испытать первую собственную конструкцию орбитального туалета.

Принцип действия

Космический туалет имеет два раздельных «приемника» для жидких и твердых отходов. Моча собирается в отдельные емкости, а твердые отходы хранятся в специальных мешках, которые упаковываются в алюминиевые контейнеры. Каждый такой контейнер служит примерно десять дней, после чего в туалете устанавливают новый.

Фото: © NASA

Жидкие отходы расщепляются на специальной установке, что позволяет получать очищенную техническую воду и поддерживать замкнутый цикл на орбитальной станции. Твердые отходы в контейнере складируются на грузовых «Прогрессах», после чего их топят в океане вместе с другими отходами.

Вместо воды в космическом туалете используют вакуум, который создают мощные вентиляторы. Чтобы сходить «по-большому», космонавт устанавливает в устройство специальный мешочек, пристегивается специальным креплением к сидению унитаза, затем включает вентилятор и открывает отверстие, куда всасываются все отходы.

С жидкими отходами проще — для них в туалете есть длинный шланг с насадкой. Внутри также установлен вентилятор, при включении воздушный поток уносит жидкость в специальную емкость, впоследствии она перерабатывается. Шлангом могут воспользоваться как мужчины, так и женщины, для этого у него установлены разные насадки.

С момента установки на МКС туалеты регулярно выходили из строя, вызывая неудобства у космонавтов и астронавтов, вынужденных ходить в «чужой» санузел. Согласно данным NASA и «Роскосмоса», поломки туалета чаще всего связаны с отказом вентилятора, попаданием в систему пузырьков воздуха и банальным засорением.

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