Молчание в первые секунды после ответа на звонок может быть полезно, особенно при вызовах с незнакомых номеров. Таким образом можно защититься от общения со спам-ботами, роботами кредиторов или получить некоторое представление о звонящем.

Защита от спама

Многие мошеннические и спам-звонки делаются с помощью автоматических систем. Такие роботы обзванивают большое количество номеров и действуют по алгоритму, который запускается при голосовом ответе.

Если звучат слова «алло», «да» или «слушаю», робот помечает номер как «активный» и переходит к следующему пункту скрипта — начинаются рекламный текст или опрос.

Даже если звонок был сброшен, номер остается в базе для последующих попыток связаться с его владельцем. Молчание же заставляет робота «думать», что звонок не был принят, и не делать пометку об активности в базе.

Оценка ситуации

Молчание при ответе на звонок с незнакомого номера дает некоторое время, чтобы услышать, есть ли на другом конце линии какие-то звуки.

Так можно услышать фоновые голоса операторов колл-центра или даже реплики злоумышленников. В результате можно быстро понять, кто именно звонит, и принять решение, стоит ли продолжать разговор.

Дипфейки: мифы и реальность

Запись голоса абонента может быть использована мошенниками для создания дипфейка. Современные технологии позволяют это сделать. Однако стоит учитывать, что для создания похожей на оригинал «копии» голоса машина должна обучиться на довольно большом объеме аудиоматериала.

Нескольких коротких реплик будет недостаточно. Таким образом, если не вступать с незнакомцами в продолжительные телефонные беседы, можно не бояться, что голос будет клонирован.

Еще один миф, который активно распространяется в Сети — записанное при ответе на звонок слово «да» может быть использовано для подтверждения каких-то действий от имени абонента или кражи денег.

«Говорить "да" по телефону совершенно безопасно. Дело в том, что ни на одном крупном интернет-ресурсе не предусмотрено входа в учетную запись по слову "да". Для авторизации чаще всего нужно указать логин и пароль либо ввести одноразовый код из СМС», — отмечает пресс-служба ВТБ.

Главный совет, который дают эксперты в сфере безопасности относительно звонков с незнакомых номеров — немедленно положить трубку, если звонок кажется подозрительным, или вовсе не отвечать на вызов.