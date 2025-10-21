НАВЕРХ
Зачем мошенники переводят деньги россиянам

Источник:
Sibnet.ru
Неожиданный перевод на карту может оказаться не подарком, а частью мошеннической схемы, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем телеграм-канале.

Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций.

Небольшие суммы приходят от неизвестных лиц, после следует телефонный звонок или сообщение, в котором отправитель сообщает, что якобы ошибся в номере счета или телефона, и просит получателя перечислить деньги на «правильный» счет.

Если человек идет навстречу, он вовлекается в схему по легализации денег, полученных преступным путем. Затем злоумышленники могут позвонить гражданину и начать его шантажировать — например, уверяя, что он перечислил средства террористам или ВСУ.

Киберполицейские рекомендуют не использовать поступившие средства и немедленно сообщить в банк через горячую линию, чат в приложении или офис. Кредитная организация будет обязана зарегистрировать обращение и провести проверку источника перевода.

Возвращать перевод самостоятельно не нужно. Все операции по возврату должны проходить только через банк. Для этого следует использовать официальные функции возврата. В некоторых банках предусмотрена безопасная функция «возврата ошибочного перевода».

Кроме этого, следует зафиксировать и сохранить всю переписку и контакты, связанные с переводом. Они могут пригодиться при разбирательстве, уточнило ведомство.

