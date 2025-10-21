Голубой ара, вымерший в дикой природе вид попугаев, вылупился в зоопарке после 100 неудачных попыток, сообщила пресс-служба бельгийского частного зоопарка Pairi Daiza. Это дает надежду на спасение одного из самых редких видов птиц на Земле.

Попугаи обитали в засушливых лесах северо-восточной Бразилии, последняя дикая особь зафиксирована в 2000 году, в 2018 году вид признан вымершим в природе. В 2011 году эта птица вдохновила создателей мультфильма «Рио».

В неволе осталось всего несколько десятков голубых ара, 12 из них собрали в зоопарке Pairi Daiza в рамках международной программы по восстановлению вида. Девять птиц живут в отдельном вольере, где созданы максимально естественные условия.

За время реализации программы попугаи отложили сто яиц, но ни одно из них не оказалось оплодотворенным, удача пришла только со 101-м яйцом. Птенца передали специалистам, которые выращивают его вручную. Орнитологи полагают, что успех связан с изменением рациона птиц и его можно повторить.

Выпускать в природу молодого ару не планируют, птенец станет частью программы разведения, помогая увеличить численность и генетическое разнообразие вида. С ним связывают надежду на возрождения вида и возвращение его в естественную среду обитания.