Ученые впервые зафиксировали оргию у акул

Sibnet.ru
Леопардовая, или тигровая акула
Фото: Wikimedia / CC BY 2.5

Групповое спаривание леопардовых акул, в котором приняли участие два самца и самка, было впервые зафиксировано на видео.

Оргию заметил морской биолог Хьюго Лассос у берегов города Нумеа в Новой Каледонии. Ученый рассказал The Guardian, что во время плавания с маской и трубкой он заметил на песке самку с двумя самцами, которые хватали ее за грудные плавники.

Мужчина наблюдал за ними около часа, пока наконец не случилось спаривание. Половой акт длился 110 секунд, после этого, по словам Лассоса, «самцы потеряли свою энергию и неподвижно лежали на дне». Первый самец продержался 63 секунды, второй — 47.

По словам ученых, видео может помочь в дальнейшей разработке стратегии по сохранению исчезающего вида акул, а также его возрождению в других акваториях. Исследователи хотят выяснить, сколько самцов вносят свой вклад в формирование яиц, которые самки леопардовых акул откладывают ежегодно.

Леопардовая, или тигровые акула — один из наиболее распространенных видов акул на Земле. Размножаются живорождением, они плодовиты, в помете бывает до 80 новорожденных.

