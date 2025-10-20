НАВЕРХ
Клон со звонками: что такое мессенджер Telega

Код Дурова
Мессенджер Телега
Фото: © telega.me
Реклама мессенджера Telega говорит, что это улучшенный клон привычного Telegram со стабильными звонками на территории России без VPN. Как создатели «Телеги» обошли ограничения связи, кто эти создатели и безопасно ли устанавливать приложение?

«Telega – Telegram-клиент, созданный на базе открытого кода мессенджера», – гласит описание в официальном паблике мессенджера в VK. 

Telegram-клиенты – это приложения, созданные с использованием открытого API популярного мессенджера, с добавлением дополнительных функций и возможностей настройки. По сути, это промежуточное звено между исходным Telegram и пользователем.

От создателей «Дали»

Разработчиком «Телеги» в магазинах приложений указано АО «Даль», зарегистрированное в Казани. Его основатели Фанис Садыков и Александр Смирнов в июне 2025 года представили одноименное приложение «Даль», которое позиционировалось как улучшенная версия Telegram, адаптированная для российского рынка.

Приложение «Даль» получило распространение в ряде регионов, где Telegram Павла Дурова работал особенно нестабильно. В сентябре 2025-го «Даль» переименовали в Telega, после чего запустили рекламную кампанию.

Почему звонки работают

Главное преимущество «Телеги» — стабильные аудио и видеозвонки. Но почему они работают, если в оригинальном Telegram заблокированы? 

На сайте мессенджера «Телега» можно скачать приложение в формате файла .apk. Технические специалисты, внимательно изучившие код «Телеги», нашли несколько деталей, проливающих свет на то, каким образом реализована функция стабильных голосовых вызовов.

Несмотря на то, что «Телега» является клиентом Telegram, звонки идут через инфраструктуру VK, а не через Telegram. А для проектов VK Group в России ограничений нет.

«Функция "Звонки в Telega" стала одной из ключевых в приложении наряду с возможностью работы без VPN. Выяснилось, что звонки проходят через инфраструктуру «Одноклассников»: в ru.dahl.messenger.Extra прописано CALLS_BASE_URL = https://calls.okcdn.ru/», — пишет издание «Код Дурова».

Таким образом, для обеспечения стабильных звонков используется инфраструктура российских компаний. При этом разработчики подчеркивают, что звонки в «Телеге» передаются в зашифрованном виде, а содержимое разговоров недоступно третьим лицам.

«На стороне Telega обрабатываются только минимально необходимые технические сведения для работы клиента и улучшения качества — они не содержат контента переписок или звонков (аналогично другим Telegram-клиентам)», – заявляют создатели мессенджера.

При чем тут VK

Помимо «Одноклассников» (соцсеть принадлежит VK), в коде «Телеги» обнаружены ссылки на другие сервисы инфраструктуры VK Group. Разработчики объяснили это тем, что использовали публичные технологии VK, доступные всем.

«В Telega мы действительно используем ряд публично доступных технологий от VK (в частности тестируем SDK VK звонков в дополнение к обычным звонкам Telegram). Делаем мы это по той простой причине, что наш прошлый проект выкупил VK, и нам знакомы и понятны эти технологии (также как и сотням других разработчиков)», – цитирует «Код Дурова» разработчиков «Телеги».

Предыдущий проект Садыкова и Смирнова платформу коротких видероликов Movika в 2022 году купила «дочка» VK – компания «ИТР».

Поскольку Telega использует практически ту же инфраструктуру, что и мессенджер Max (создан VK Group), возникла неофициальная версия создания «Телеги» чуть ли не по госзаказу. Якобы, «Телега» запущена специально для «переманивания» российских пользователей из Telegram Павла Дурова. 

Другие функции

Другими функциями Telega, которых нет в Telegram, стали «Стена» (единая лента новостей из всех каналов), «Родительский контроль» (возможность скрывать нежелательный контент), а также расширенные инструменты для работы с текстом.

Согласно информации на сайте мессенджера, приложение установили уже более 100 тысяч пользователей. Приложение Telega доступно во всех популярных магазинах приложений (Google PlayApp StoreRuStore).

Безопасна ли «Телега»

На основании официальной информации и того, что «Телега» прошла проверку магазинов приложений, назвать ее мошеннической нельзя.

Но любое стороннее приложение, которому владелец смартфона дает разрешения, опасно по определению. Пользование гаджетами в принципе несет риски для конфиденциальности. 

Мессенджер получает доступ к контактам, перепискам, галерее и другим файлам, местоположению, личным данным. Формально нет гарантий того, что данные не утекут с телефона, что их не украдут с серверов и не «расшифруют». Только заверения разработчиков.

