НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт назвал причины быстрого износа шин

Источник:
«За рулем»
187 0
Шины Сезон колес
Фото: © Sibnet.ru

Неправильное давление в шинах, неисправность подвески автомобиля и стиль управления автомобилем приводят к ускоренному износу шин, рассказал технический директор «ААА Траксервис» Дмитрий Волков.

Ошибки при эксплуатации автомобиля влияют на состояние резины и вынуждают водителя досрочно ее менять. Журнал «За рулем» со ссылкой на эксперта перечислил причины преждевременного износа. 

  • Избыточное/недостаточное давление воздуха в колесах. Если давление недостаточное, то накапливается избыточный износ краев протектора, а при слишком высоком – повышенный износ центра шины.
  • Неисправности подвески автомобиля — сайлентблоков, шаровых опор, амортизаторов. 
  • Неправильные углы установки колес (развал-схождение) и некачественная балансировка колес.
  • Стиль управления автомобилем. Резкое ускорение с пробуксовкой, интенсивное торможение, а также агрессивное вхождение автомобиля в поворотах сокращают ресурс шин.
  • Несоответствие выбора шин текущему сезону, это особенно характерно в случае зимних шин, которые эксплуатируют летом.

Чтобы замедлить износ шин, необходимо регулярно проверять давление и поддерживать его на нужном уровне, следить за сход-развалом и балансировкой колес, а также избегать агрессивного стиля вождения с резкими ускорениями и торможениями. 

Также рекомендуется не перегружать автомобиль и вовремя проводить ротацию шин, советует эксперт.

Каждый пятый поддержал запрет старых машин
Еще по теме
Сертифицированы для России модели брендов Changan, Geely и Soueast
Продажи новых автомобилей побили рекорд с начала года
Россиян предостерегли о мошенничестве с автомобильным утильсбором
Программы господдержки автопрома в 2026 году снизят на четверть
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык
Обсуждение (0)
Картина дня
Премьер Венгрии назвал срок скорой встречи Путина и Трампа
Спецпредставитель Путина помечтал о туннеле на Аляску
Срочник открыл огонь по сослуживцам в Подмосковье
Россияне стали экономить на покупках в магазинах
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Я вот не пойму, что происходит..... почему Президент и члены Правительства РФ заботятся об жителях Африки...

Denis-ka

Это к вопросу почему у нас так много работающих пенсионеров. Когда твой доход резко падает в 4 раза,...

Uynachalnica

Голова! Палец в рот не ложи! Будем помогать Африке, когда нет света в Белгороде!

physx

Если сомневаешься, посмотри на лицо их президента, интеллект прям прёт и в гольф хорошо играет, Дони...