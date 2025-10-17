Эксперт назвал причины быстрого износа шин

Неправильное давление в шинах, неисправность подвески автомобиля и стиль управления автомобилем приводят к ускоренному износу шин, рассказал технический директор «ААА Траксервис» Дмитрий Волков.

Ошибки при эксплуатации автомобиля влияют на состояние резины и вынуждают водителя досрочно ее менять. Журнал «За рулем» со ссылкой на эксперта перечислил причины преждевременного износа.

Избыточное/недостаточное давление воздуха в колесах. Если давление недостаточное, то накапливается избыточный износ краев протектора, а при слишком высоком – повышенный износ центра шины.

Неисправности подвески автомобиля — сайлентблоков, шаровых опор, амортизаторов.

Неправильные углы установки колес (развал-схождение) и некачественная балансировка колес.

Стиль управления автомобилем. Резкое ускорение с пробуксовкой, интенсивное торможение, а также агрессивное вхождение автомобиля в поворотах сокращают ресурс шин.

Несоответствие выбора шин текущему сезону, это особенно характерно в случае зимних шин, которые эксплуатируют летом.

Чтобы замедлить износ шин, необходимо регулярно проверять давление и поддерживать его на нужном уровне, следить за сход-развалом и балансировкой колес, а также избегать агрессивного стиля вождения с резкими ускорениями и торможениями.

Также рекомендуется не перегружать автомобиль и вовремя проводить ротацию шин, советует эксперт.