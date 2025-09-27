Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин

Каждый пятый автовладелец в России поддержал запрет автомобилей старше 20 лет, следует из опроса агентства «Автостат». Средний возраст легковых автомобилей в стране составляет 15,5 лет.

Запрет поддерживают 19,9% респондентов. Из них 12,5% сторонников запрета считают, что на дорогах России слишком много старого транспорта, который потенциально опасен из-за своего износа. Остальные 7,4% объясняют свою позицию изначально низким качеством выпускаемых автомобилей и тем, что производители рассчитывают их ресурс на 10-15 лет.

Но тех, кто против, оказалось значительно больше — 65,3% считают его «неприемлемым». Еще 13,4% участников опроса выступают за компромисс старые автомобили не запрещать, но увеличить для них частоту техосмотров.

Российская ассоциация дилеров (РОАД) готовит законопроект с предложением повысить транспортный налог на машины старше 15-20 лет. Также ассоциация предлагает государству выкупить возрастные автомобили у владельцев, чтобы облегчить им покупку новых.

Под закон попадет каждый пятый автомобиль в России, в стране 9,6 миллиона автомобилей, выпущенных до 2005 года, это 20,5% всего легкового парка, подсчитал «Автостат». Средний возраст автомобиля в России на 1 января 2025 года составлял 15,5 года. Всего в стране зарегистрировано порядка 32,3 миллиона автомобилей.