Программы господдержки автопрома в 2026 году снизят на четверть

«Интерфакс»
Финансирование программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году планируется снизить на 26% относительно 2025 года — до 37,2 миллиарда рублей. 

В 2026-2028 годах программы льготного автокредитования будут ежегодно финансироваться из федерального бюджета в объеме по 20 миллиардов рублей, льготный лизинг — по 17-19 миллиардов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с пояснительной запиской к проекту бюджета.

Объем финансирования двух основных мер поддержки автопрома на 2025 год составляет 50,6 миллиарда рублей, из которых 18,4 миллиарда рублей предназначено для автокредитов, 32,3 миллиарда — на лизинг. 

По данным Минпромторга, в первом полугодии 2025 года госпрограммы льготного кредитования и лизинга мотивировали продажу почти 82,5 тысячи автомобилей, объем выданных скидок составил около 24,5 миллиарда рублей.

