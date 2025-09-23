Сенатор начал гонения на праворульные автомобили

Сенатор Андрей Кутепов выступил с инициативой принять меры для стимулирования замены праворульных автомобилей в России. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Денису Мантурову..

Правительство должно принять меры для замены автомобилей с правым расположением руля на «более безопасные» транспортные средства, приводит «Коммерсантъ» письмо Кутепова.

«Регуляторные/ограничительные меры» должны носить «плановый поэтапный характер» и сочетаться «со стимулирующими мерами, такими как, например, государственные программы субсидирования для граждан, принявших решение о покупке нового безопасного автомобиля». Такие машины должны быть обеспечены поставкам запчастей и сервисной инфраструктурой.

Сенатор приводил цифры: доля автомобилей с правым рулем в отечественном автопарке составляет 8,2%. В 2024 году с участием таких авто произошло более 16 тысяч ДТП, что на 0,9% больше, чем годом ранее.

«Люди покупают праворульки не потому, что им нравится сидеть за рулем справа. Зачастую это единственный способ купить нормальную, удобную, весьма безопасную машину с высоким остаточным ресурсом и — это главное! — за адекватные деньги», — высказался об инициативе главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в конце июля опровергала, что ведомство готовит запрет праворульных автомобилей. Именно так в СМИ представили одно из положений проекта стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036 года. МВД собирается сделать акцент на просветительской работе и «механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры».

Депутаты выступили против нецензурных рамок для госномеров