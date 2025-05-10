Госдума призвала к запрету рамок для госномеров с нецензурной бранью

Депутаты Госдумы призвали запретить продажу рамок для госномеров с нецензурными надписями и их размещение на автомобилях, сообщила одна из авторов инициативы Яна Лантратова в телеграм-канале.

Лантратова и ряд депутатов обратились с такой просьбой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Также парламентарий написала письмо главе Госавтоиспекции Михаилу Черникову.

«Сегодня такие аксессуары массово продаются в розничных и в интернет-магазинах, имеют положительные отзывы и даже получают статус "хит продаж". Подрывают уважение к символам РФ, так как расположены рядом с государственным флагом», — отметила Лантратова в телеграм-канале.

По словам депутата, она получает много обращений от возмущенных родителей, которые опасаются, что дети начинают воспринимать мат как как часть повседневной жизни.

Лантратова считает, что продавцы таких рамок и водители, их размещающие, нарушают федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Депутат полагает, что сотрудники ГИБДД должны пресекать такие случаи, а при необходимости штрафовать водителей.