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Госдума призвала к запрету рамок для госномеров с нецензурной бранью

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы призвали запретить продажу рамок для госномеров с нецензурными надписями и их размещение на автомобилях, сообщила одна из авторов инициативы Яна Лантратова в телеграм-канале.

Лантратова и ряд депутатов обратились с такой просьбой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Также парламентарий написала письмо главе Госавтоиспекции Михаилу Черникову.

«Сегодня такие аксессуары массово продаются в розничных и в интернет-магазинах, имеют положительные отзывы и даже получают статус "хит продаж". Подрывают уважение к символам РФ, так как расположены рядом с государственным флагом», — отметила Лантратова в телеграм-канале.

По словам депутата, она получает много обращений от возмущенных родителей, которые опасаются, что дети начинают воспринимать мат как как часть повседневной жизни.

Лантратова считает, что продавцы таких рамок и водители, их размещающие, нарушают федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Депутат полагает, что сотрудники ГИБДД должны пресекать такие случаи, а при необходимости штрафовать водителей.

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